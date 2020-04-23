Под шумок карантина в Одессе продолжают пилить деревья в прибрежной зоне

Очередной варварский случай зафиксировали в парке «Юность». Соответствующие фотографии обнародовали местные СМИ .

Так, в ночь на четверг, 23 апреля, в этом парке были спилены три здоровых дерева. Одесситы проживающие неподалеку обнаружили пеньки лишь утром. Кроме того, люди заметили, что еще два дерева надпилены.

На место была вызвана полиция и написано два заявления о незаконном спиле.

Одесситы утверждают, что в парке недавно уже пилили деревья и кустарники, причем уничтожили именно молодые и здоровые растения.

Стоит обратить внимание, что борьба за парк "Юность" длится уже не один год. Еще в 2016 году местные жители добились отмены строительства дороги через парк к ЖК "Морская симфония". А в начале 2019 года жильцы окрестных домов сломали заборы вокруг стройки около парка.

При этом в мэрии разводят руками. Чиновники утверждают, что определить границы парка и, тем самым, остановить строительство на его территории, слишком сложно.

Ранее мы писали, из-за карантина на фоне эпидемии опасного вируса в Одессе снесли детскую площадку.

Извесная детская площадка «Сашуля», которая больше десяти лет радовала детей, проживающих в районе Молдаванки, перестала существовать. Ее демонтировали на прошлой недели рядом расположенный «Автомобильный дом Volkswagen».

«Много лет мы поддерживали детскую площадку «Сашуля», но закрыли ее, когда началась эпидемия», - сообщил вице-президент компании Алексей Костенко.

По его словам, несмотря на то, что калитка на территорию площадки была закрыта, родители продолжали запускать туда своих детей.

Напомним, одесситов начнут "ловить" на камеру, срочное предупреждение: "Со следующей недели..."

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