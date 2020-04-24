В Одессе в мусорный контейнер выбросили девять щенков

Бедняги были туго завязаны в мешке и жалобно поскуливали, передает Politeka.net.

Как рассказали в одесской патрульной полиции, во время патрулирования Киевского района Одессы к инспектора обратились неравнодушные прохожие.

Они сообщили, что слышали жалобные поскуливания из мусорного бака. Как оказалось, в мусор выбросили завязанный мешок с девятью щенками.

На данный момент все малыши живы и здоровы. Одного из щенков уже забрали, остальных передали волонтерам.

В полиции отметили, что жестокое обращение с животными карается законом. Таким людям грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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По словам зоозащитницы, всех 11 котов приютила одна и та же женщина, но недавно ее не стало, в наследство вступил брат умершей, которому животные не нужны.

Он грозится выкинуть бедолаг на улицу, если в ближайшее время им не найдут новое жилье.

Она уточнила, что сейчас животных забрали общественники, которые надеются, что неравнодушные люди смогут помочь бедолагам финансово или по возможности обрести новых хозяев.

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