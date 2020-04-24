Несмотря на заверения властей, что опорные больницы Одесской области обеспечены всем необходимым, сами жители заявляют об обратном
В частности, медики покупают маски за свои личные деньги и ходят в защитных костюмах ходят по 20 часов. Также заболевшие преобретают медикаменты за свой счет. Об этом пожаловался житель Подольска Юрий губернатору Одесской области Максиму Куцему в прямом эфире
«У меня соседи работают в местной больнице и рассказали, что маски покупали за свой счет, в защитных костюмах работали по 20 часов. Им выдали по одному костюму и заставили стирать. А те, кто лечился от вируса, покупают лекарства за свои деньги, – говорит он.
Кроме того, Юрий рассказал, что в Подольск не пускают жителей района.
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«Творится настоящий беспредел. Люди из села не могут заехать в город, чтобы купить жизненно необходимые лекарства», - добавил он.
В ответ Куцый пообещал разобраться в ситуации и сделать так, чтобы жители района смогли заезжать в Подольск. Кроме того, он поссовета писать жалобу в облгосадминистрацию либо полицию.
«Для нас это принципиально, чтобы те, кто злоупотребляет своими полномочиями или ограничивает в средствах индивидуальной защиты, были привлечены к ответственности, – ответил председатель ОГА.
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