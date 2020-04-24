Мэр Одессы Геннадий Труханов похвастался «мощным оружием» в условиях эпидемии вирусной инфекции

Для этого он устроил необычное зрелище – парад коммунальной техники.

На Думской площади выстроились четыре десятка машин, которые будут задействованы для уборки и дезинфекции города среди них: илососы, поливальные и комбинированные машины, машины аварийной службы и другая техника коммунальных предприятий и служб Одессы, сообщает издание Думская .

По словам Труханова, это делали, чтобы успокоить общественность и показать всем одесситам, что город готов к борьбе с опасной китайской инфекцией.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, всего, в уборке и дезинфекции улиц сейчас задействовано 90 единиц техники.

«Мы показали сегодня все типы машин, участвующих в уборке. Это и подметальные машины, за которые следом идут поливальные, и илососы, приспособленные для дезинфекции, и машины для обслуживания остановок», — рассказал чиновник.

Тем временем одесситы уже во всю обсуждают увиденное в сети и называют это не более, чем показуха.

«Кто-то видел эту технику работающей дальше чем 500 метров от горсовета?»,

«Круто, какая техника мощная!», «Техника хорошая, город под контролем. Откройте ещё базары и кладбища, пожалуйста. Особенно базара не хватает. Спасибо!», «Посмотрел — не успокоился, жидковато на милионник:)», «Показуха для Киева», - пишут они.

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