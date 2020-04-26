Изменения климата угрожают югу Украины, в первую очередь под угрозой оказалась Одесская область
Глобальное потепление происходит так быстро, что уже превышает самый пессимистический сценарий. Растущая температура может привести к тому, что Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области будут ожидать необратимые климатические перемены.
Такой прогноз сделал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич в интервью для издания Обозреватель.
Он отметил, что самая катастрофическая ситуация образовалась на юге Одесской области. В зоне риска оказался город Измаил, поскольку весь прошлый год там практически не было осадков, а с начала 2020 года не было обильных дождей.
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Ситуация там настолько критическая, что аграрии забили тревогу, ведь урожай просто не уродит в таких условиях.
"Посевы озимых начинают погибать. Аграрии там в панике. Потому что основные циклоны проходят в более северных широтах. А у них постоянное преобладание антициклона и дефицит осадков", – рассказал Кибальчич.
Синоптик также опасается, что на на территории Одесской, Николаевской и Херсонской области могут появиться пустыни и полупустыни.
Также ранее сообщалось, что если не принять срочные меры на глобальном уровне по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, к концу столетия будут затоплены Крым, Херсонская и Одесская области.
При повышении глобальной температуры на 3 градуса в Украине будет затоплено более миллиона га земель и 590 населенных пунктов.
Напомним, Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.
Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.
Также Politeka писала, что гастролеры заполонят Одессу, полиция сделала срочно предупреждение