Изменения климата угрожают югу Украины, в первую очередь под угрозой оказалась Одесская область

Глобальное потепление происходит так быстро, что уже превышает самый пессимистический сценарий. Растущая температура может привести к тому, что Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области будут ожидать необратимые климатические перемены.

Такой прогноз сделал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич в интервью для издания Обозреватель.

Он отметил, что самая катастрофическая ситуация образовалась на юге Одесской области. В зоне риска оказался город Измаил, поскольку весь прошлый год там практически не было осадков, а с начала 2020 года не было обильных дождей.

Ситуация там настолько критическая, что аграрии забили тревогу, ведь урожай просто не уродит в таких условиях.

"Посевы озимых начинают погибать. Аграрии там в панике. Потому что основные циклоны проходят в более северных широтах. А у них постоянное преобладание антициклона и дефицит осадков", – рассказал Кибальчич.

Синоптик также опасается, что на на территории Одесской, Николаевской и Херсонской области могут появиться пустыни и полупустыни.

Также ранее сообщалось, что если не принять срочные меры на глобальном уровне по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, к концу столетия будут затоплены Крым, Херсонская и Одесская области.

При повышении глобальной температуры на 3 градуса в Украине будет затоплено более миллиона га земель и 590 населенных пунктов.