На севере Одесской области поднялась пыльная буря
Ее наблюдали жители села Ставрово Окнянского района в воскресенье 26 апреля, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Засуха в регионе привела к обезвоживанию верхнего слоя грунта, который легко подымается в воздух при шкальных порывах ветра.
"Регион страдает от засухи — ни капли влаги в почве. Ветер легко поднимает сухой верхний плодородный слой, и получаем пылевой шторм. Это не просто какое-то нетипичное и странное природное явление, а предвестник большой беды — полного опустошения земли и дальнейшей деградации земледелия", - сообщают местные жители в Фейсбуке.
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Ранее мы сообщали, изменения климата угрожают югу Украины, в первую очередь под угрозой оказалась Одесская область.
Глобальное потепление происходит так быстро, что уже превышает самый пессимистический сценарий. Растущая температура может привести к тому, что Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области будут ожидать необратимые климатические перемены.
Самая катастрофическая ситуация образовалась на юге Одесской области. В зоне риска оказался город Измаил, поскольку весь прошлый год там практически не было осадков, а с начала 2020 года не было обильных дождей.
Ситуация там настолько критическая, что аграрии забили тревогу, ведь урожай просто не уродит в таких условиях.
Синоптики опасаются, что на на территории области могут появиться пустыни и полупустыни.
Напомним, Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.
Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.
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