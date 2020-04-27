В регионе долго не было дождей

На севере Одесской области поднялась пыльная буря

Ее наблюдали жители села Ставрово Окнянского района в воскресенье 26 апреля, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Засуха в регионе привела к обезвоживанию верхнего слоя грунта, который легко подымается в воздух при шкальных порывах ветра.

"Регион страдает от засухи — ни капли влаги в почве. Ветер легко поднимает сухой верхний плодородный слой, и получаем пылевой шторм. Это не просто какое-то нетипичное и странное природное явление, а предвестник большой беды — полного опустошения земли и дальнейшей деградации земледелия", - сообщают местные жители в Фейсбуке.

Ранее мы сообщали, изменения климата угрожают югу Украины, в первую очередь под угрозой оказалась Одесская область.

Глобальное потепление происходит так быстро, что уже превышает самый пессимистический сценарий. Растущая температура может привести к тому, что Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области будут ожидать необратимые климатические перемены.

Самая катастрофическая ситуация образовалась на юге Одесской области. В зоне риска оказался город Измаил, поскольку весь прошлый год там практически не было осадков, а с начала 2020 года не было обильных дождей.

Ситуация там настолько критическая, что аграрии забили тревогу, ведь урожай просто не уродит в таких условиях.

Синоптики опасаются, что на на территории области могут появиться пустыни и полупустыни.

Gepostet von Олександр Попеску am Sonntag, 26. April 2020

Напомним, Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

Также Politeka писала, что гастролеры заполонят Одессу, полиция сделала срочно предупреждение