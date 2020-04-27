Долгожданные перемены придут в город и одесситы скоро их почувствуют на себе

Новая неделя принесет одесситам долгожданные дожди, а с ними на город обрушатся шквальные ветры и грозы

С новым прогнозом на всю неделю жителей ознакомили метеорологи Укргидрометцентра, передает Politeka.net

По их данным, первые два дня погоду в Одессе будет определять антициклон «Одило»., а это значит, что в эти дни осадков не будет. Однако в середине недели новый циклон под названием «Ксения» сместит антициклон и принесет весь ассортимент природных явлений: штормовой ветре, кратковременные дожди с грозами, а под конец недели затяжной ливень. Также в Одессе существенно похолодает.

В понедельник, 27 апреля, синоптики обещают сухую и маловетреную погоду. Температура воздуха составит +7 +15 градусов. Переменная облачность.

Вторник, 28 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Температура на градусниках покажет +6 +15 градусов.

Среда, 29 апреля, обещает быть дождливой. Циклон «Ксения» принесет сильный южный ветер, порывы которого достигнут 14-17 метров в секунду. Температура воздуха составит +11 +16 градусов.

В четверг, 30 апреля, будет пасмурно. Синоптики прогнозируют кратковременные осадки с грозой. Ветер немного утихнет. Температура воздуха опустится до 10 градусов тепла.

В пятницу,1 мая, будет затишье перед бурей. Погода ожидается ясной, без осадков, ветер южный. Температура составит +10 +16 градусов.

В субботу, 2 мая, Одессу затянет тучами. В течение дня ожидаются осадки возможно с грозой. Температура воздуха составит +10 +15 градусов. Ветер юго-восточный

В воскресенье, 3 мая, будет пасмурно весь день. Также метеорологи прогнозируют затяжной дождь, местами ливни, при этом температура воздуха составит +9 +18 градусов. Ветер юго- восточный.

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