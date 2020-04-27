В эти выходные на пляже был аншлаг

На выходных погода помешала многим одесситам соблюдать карантин

Соответствующие фотографии обнародовали местные СМИ .

Несмотря на карантин, штормовой ветер, который дул в Одессе и было объявлено предупреждение о “желтом” уровне опасности – на побережье наблюдался аншлаг.

Тысячи одесситов гуляли в парках, отдыхали и загорали на пляжах, занимались спортом, а некоторые даже рискнули окунуться в прохладное море.

Обратим внимание, что масочный режим и дистанцию никто не соблюдал.

А тем временем, новая неделя принесет одесситам долгожданные дожди, а с ними на город обрушатся шквальные ветры и грозы.

По данным синоптиков, первые два дня погоду в Одессе будет определять антициклон «Одило»., а это значит, что в эти дни осадков не будет. Однако в середине недели новый циклон под названием «Ксения» сместит антициклон и принесет весь ассортимент природных явлений: штормовой ветре, кратковременные дожди с грозами, а под конец недели затяжной ливень. Также в Одессе существенно похолодает.

Напомним, Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

Также Politeka писала, что гастролеры заполонят Одессу, полиция сделала срочно предупреждение