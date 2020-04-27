В полиции заявляли, что калитки будут закрыты, но....

Многие жители Одессы проигнорировали запреты властей и полиции и пришли на кладбища

В пятницу, 24 апреля, полиция грозилась выставить усиленные патрули для дежурства вблизи городских кладбищ, чтобы не допустить туда людей в поминальные дни.

Начальник полиции Олег Бех заявлял, что пройти на одесские кладбища во время карантина жители и гости города не смогут, поскольку ворота и калитки будут закрыты. Но несмотря на это, на кладбищах наблюдался аншлаг, сообщает издание « Одесская жизнь» .

Отмечается, что свободный проход был через главные ворота Второго Христианского кладбища, где стояла охрана и представитель одного из КП.

Горожане с мешками, лопатами и прочим садовым инвентарем спокойно миновали проходной пост, а некоторые заезжали на мопеде. Немало людей в этот день посетили места захоронений. Они занимались обычной для поминальных дней работой – приводили в порядок территорию вокруг могил родственников, красили ограды и т.п.

При этом вовсю процветала уличная торговля венками и искусственными цветами.

Напомним, что на прошлой недели власти Одессы запретили горожанам посещение кладбищ, кроме участников погребальных обрядов. Ограничение было введено на период карантинных мероприятий. Поминальные дни постановили перенести на Троицкую субботу 6 июня.

Контролировать выполнение решения поручили Департаменту городского хозяйства, «Специализированному предприятию коммунально-бытового обслуживания (КБО)», а также департаменту внутренней политики горсовета совместно с Главным управлением Нацполиции.

Только представитель КП «Спецпредприятие КБО» был замечен у ворот, но он не реагировал на прохожих.

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