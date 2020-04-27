В Одессе раздача бесплатных продуктов пожилым людям обернулась настоящим скандалом

Как сообщают активисты, в разгар карантина пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» организовала бесплатную раздачу продуктов прямо с машин. При этом у грузовиков скопились большие очереди из пенсионеров, которые и составляют основную группу риска во время эпидемии.

Одну толпу очевидцы заметили в районе Лузановке, другую — на площади Независимости.

При этом полиция на явное нарушение правил карантина не реагирует.

Пользователей в соцсетях с гневом комментируют увиденное.

«Хочется спросить вы чё там охренели вообще? Вируса нет? И карантина тоже? А если вы не кризисной категории раздаёте, то кому и зачем? Ещё и по четыре штуки в руки? Что? Что? Что? Ещё раз: что? То есть нам приходилось собирать списки, сверять, выбирать кому необходимо, возить, чтобы это происходило бесконтактно, потому что в основном это кризисная категория, которая вынуждена сидеть дома и в этом суть, и даже есть кто и сейчас до сих пор нуждается в помощи», - возмутился одесский активист Юрий Дьяченко.

«Естественный отбор еще никто не отменял», « Аполиция, нацгвардейцы, тогда зачем?»,

"Ауууу СБУ может вы наведете порядки? Понимаю, что сепары в Одессе оборзели. Потому что и Кивалов, и Труханов и куча еще мерзостей их поддерживают. Но Незабываем что карантин?"- отмечат в сети.

Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

Также Politeka писала, что Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.