В Одессе раздача бесплатных продуктов пожилым людям обернулась настоящим скандалом
Как сообщают активисты, в разгар карантина пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» организовала бесплатную раздачу продуктов прямо с машин. При этом у грузовиков скопились большие очереди из пенсионеров, которые и составляют основную группу риска во время эпидемии.
Одну толпу очевидцы заметили в районе Лузановке, другую — на площади Независимости.
При этом полиция на явное нарушение правил карантина не реагирует.
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«Хочется спросить вы чё там охренели вообще? Вируса нет? И карантина тоже? А если вы не кризисной категории раздаёте, то кому и зачем? Ещё и по четыре штуки в руки? Что? Что? Что? Ещё раз: что? То есть нам приходилось собирать списки, сверять, выбирать кому необходимо, возить, чтобы это происходило бесконтактно, потому что в основном это кризисная категория, которая вынуждена сидеть дома и в этом суть, и даже есть кто и сейчас до сих пор нуждается в помощи», - возмутился одесский активист Юрий Дьяченко.
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"Ауууу СБУ может вы наведете порядки? Понимаю, что сепары в Одессе оборзели. Потому что и Кивалов, и Труханов и куча еще мерзостей их поддерживают. Но Незабываем что карантин?"- отмечат в сети.
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Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.
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