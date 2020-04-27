Его спили еще прошлым летом

В одном из одесских дворов на авто рухнуло дерево, которое коммунальщики якобы спили еще год назад

По рассказам местных жителей, инцидент случился во дворе дома №9 на улице Академика Филатова в Одессе, пишет Думская .

Еще прошлым летом жильцы двора пожаловались на дерево в Единый центр обращений граждан.

В обращении они отметили, что дерево полностью сгнило внутри и при сильном ветре может рухнуть в любой момент.

При этом высота дерева достигает пятого этажа, а в внизу часто ходят старики и маленькие дети, которые могут пострадать при падении ствола.

19 сентября пришел ответ от тогдашнего руководителя КП «ЖКС «Вузовский» о том, что «силами участка выполнен снос дерева».

«По всей видимости, жильцы дома стали свидетелями уникального природного явления, если не чуда — спиленное дерево воскресло из мертвых, чтобы все-таки навредить людям», - отмечает издание.

Ранее мы писали, в Одессе раздача бесплатных продуктов пожилым людям обернулась настоящим скандалом.

Как сообщают активисты, в разгар карантина пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» организовала бесплатную раздачу продуктов прямо с машин. При этом у грузовиков скопились большие очереди из пенсионеров, которые и составляют основную группу риска во время эпидемии.

Одну толпу очевидцы заметили в районе Лузановке, другую — на площади Независимости.

При этом полиция на явное нарушение правил карантина не реагирует.

Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

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