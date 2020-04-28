Синоптики сообщили, какая погода будет в Одессе во вторник, 28 апреля
Первая половина дня в Одессе будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью на градусниках покажет 6-8 ° С тепла, днем 12-14 °С.
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В Одесской области метеорологи обещают переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8 ° С тепла, днем 17-22 °С, в прибрежной зоне 12-14 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее мы сообщали, изменения климата угрожают югу Украины, в первую очередь под угрозой оказалась Одесская область.
Глобальное потепление происходит так быстро, что уже превышает самый пессимистический сценарий. Растущая температура может привести к тому, что Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области будут ожидать необратимые климатические перемены.
Самая катастрофическая ситуация образовалась на юге Одесской области. В зоне риска оказался город Измаил, поскольку весь прошлый год там практически не было осадков, а с начала 2020 года не было обильных дождей.
Ситуация там настолько критическая, что аграрии забили тревогу, ведь урожай просто не уродит в таких условиях.
Синоптики опасаются, что на на территории области могут появиться пустыни и полупустыни.
Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."
Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.
Также Politeka писала, что Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.