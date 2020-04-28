Синоптики сообщили, какая погода будет в Одессе во вторник, 28 апреля

Первая половина дня в Одессе будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью на градусниках покажет 6-8 ° С тепла, днем ​​12-14 °С.

В Одесской области метеорологи обещают переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8 ° С тепла, днем ​​17-22 °С, в прибрежной зоне 12-14 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы сообщали, изменения климата угрожают югу Украины, в первую очередь под угрозой оказалась Одесская область.

Глобальное потепление происходит так быстро, что уже превышает самый пессимистический сценарий. Растущая температура может привести к тому, что Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области будут ожидать необратимые климатические перемены.

Самая катастрофическая ситуация образовалась на юге Одесской области. В зоне риска оказался город Измаил, поскольку весь прошлый год там практически не было осадков, а с начала 2020 года не было обильных дождей.

Ситуация там настолько критическая, что аграрии забили тревогу, ведь урожай просто не уродит в таких условиях.

Синоптики опасаются, что на на территории области могут появиться пустыни и полупустыни.

Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

Также Politeka писала, что Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.