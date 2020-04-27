Депутат сельсовета Одесской области Степан Парванов задекларировал 1 миллиард гривен

Таким образом он стал лидером в сотне избранников с самым высоким доходом в Украине.

Согласно данным о доходах, депутат Новоивановского сельского совета Арцизского района Одесской области Степан Парванов за 2019 год внес в декларацию сумму в размере 1 млрд 993 млн 156 тыс. 384 гривны.

Примечательно, что пенсия его жены за год составила 1 млрд 993 млн 123,2 тыс. гривен.

Годовая пенсия самого депутата - 22 тыс. 813 грн. Еще 10,3 тысяч грн депутат получил как доход от земли.

Кроме того, миллиардер владеет домом, площадью 36,7 кв м, в Новой Ивановке и там же 8 тыс. кв м земли. Его жена является собственницей квартиры площадью в 41,6 кв м.

Ездит Парванов на ЗАЗ-Daewoo 2004 года выпуска, в также владеет прицепом и трактором.

Вполне возможно, что при заполнении декларации могла быть допущена техническая ошибка. Так как по данным за 2018 год, его жена получила пенсию гораздо скромнее – 19 тыс. 931 грн.

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