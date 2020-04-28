В порт Черноморска прибыл паром из Турции с украинцами на борту и уже не обошлось без скандала

90 человек, которые вернулись на родину, долгое время не могли покинуть судно, кроме того, им отключили интернет, чтобы люди не могли пожаловаться общественности. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказала одна из пассажирок судна жительница Сум Марина Череватая, судно прибыло в Черноморск в 7:00, но в 12:00 тесты на инфекцию взяли у половины украинцев.

"Пять часов нас держат на корабле по непонятным причинам. По прибытии мы должны были пройти медосмотр, но его прошла только половина пассажиров. То есть остальную половину доктора просто отказываются смотреть", – рассказала Марина.

Девушка утверждает, что на судне отключили Wi-Fi.

Поговаривают, что людей не выпускали из-за того, что некоторые не соглашались проходить обсервацию в санатории "Куяльник" под Одессой.

Тем временем в пресс-службе одесской ОГА прокомментировали ситуацию.

Как сообщает « Думская », со ссылкой на слова чиновников, тесты на вирус уже взяли у всех пассажиров, и все они согласились отправиться на обсервацию.

"Действительно, имел место неприятный инцидент, он был связан с тем, что перед отплытием людям сообщили, что они отправятся на самоизоляцию, однако сейчас протокол следующий: у них взяли тесты, в связи с массовостью, результаты придут в течение 2-3 суток, после чего лечащий врач примет решение относительно каждого индивидуально. Те, кого отпустят на самоизоляцию, согласно приложению "ДІЯ", будут регулярно сообщать данные о своей геолокации, то есть подтверждать, что они находятся дома. Пока же, до получения результатов тестов им придется побыть в обсервации в санатории "Куяльник" на протяжении 2-3 дней. Мест там достаточно", – утверждают чиновники.

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Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

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