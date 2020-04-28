Пока большая часть рынков закрыта на карантин в Одессе процветает стихийная торговля

Соответствующие снимки обнародовали местные СМИ .

В частности, в районе Черемушек функционируют мини- рынки на пересечении улиц Ицхака Рабина и Генерала Петрова, возле Дома мебели и цветочный рынок на Генерала Петрова.

Обратим внимание, что о соблюдении санитарных норм речи не идет. Многие продавцы даже не надевают обычные медицинские маски и перчатки.

Отметим, что уже завтра в Украине откроют продовольственные рынки. На такой шаг решила пойти украинская власть после волны протестов, которые вспыхнули по всем областям.

В пресс-службе президента заявили, что 29 апреля Кабинет министров примет решение открыть 280 продовольственных рынков по всей стране уже до конца недели.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. Вирусутомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - сказал Шмыгаль.

Как известно, в Одессе около сотни предпринимателей штурмовали «Новый рынок», они взяли его в осаду и требовали встречи с руководством.

Как оказалось, охрана рынка не пускала их на рабочие места. Предприниматели ожидали услышать понятных правил работы.

В итоге продавцам разрешили торговлю в мясном корпусе, однако необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию.

Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

Также Politeka писала, что Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.