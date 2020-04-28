Одесситке, имеющей ребенка с инвалидностью выдали подгузники по завышенным ценам

Возмутительными подробностями поделилась Анна Колесниченко местным СМИ .

Женщина рассказала, что одна упаковка подгузников, которую она забирала для дочери по инвалидности, стоила 1231 гривну. Именно такая цена указана в накладной, которую ей дали в детской поликлинике №6 на улице Академика Филатова.

При этом она добавила, что подгузники выдают в аптеке КП "Одесфарм".

«Это какие тендерные закупки были, чтоб за такую сумму купить одну пачку. Документы прилагаются! Я сама в свое время проводила тендеры и имею сертификат прохождения обучения. И за мою практику, чтоб так завышали цену, это уже предел. Коррупция везде», - возмущается Анна.

Как бороться с беспределом, одесситка не знает, ведь за эти деньги можно приобрети не одну и целых четыре пачки.

Обратим внимание, что в розничных сетях подобная упаковка подгузников стоит 359 гривен по акции, без скидки цена составляет 516 гривен.

В сети КП "Одесфарм", которую возглавляет депутат Одесского горсовета и соратник Труханова Левон Никогосян, всё отрицают.

Заявляют, что таких подгузников не закупали.

«Мы подняли документы, мы предоставляем поликлинике №6 подгузники Libero и Tena, цена которых составляет от 390 и до 500 гривен. Pampers не закупали, - рассказали в сети.

Отметим, что в таком случае остается загадкой, почему в накладной указана именно такая цена на упаковку подгузников.

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