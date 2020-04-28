Одесситке, имеющей ребенка с инвалидностью выдали подгузники по завышенным ценам
Возмутительными подробностями поделилась Анна Колесниченко местным
Женщина рассказала, что одна упаковка подгузников, которую она забирала для дочери по инвалидности, стоила 1231 гривну. Именно такая цена указана в накладной, которую ей дали в детской поликлинике №6 на улице Академика Филатова.
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При этом она добавила, что подгузники выдают в аптеке КП "Одесфарм".
«Это какие тендерные закупки были, чтоб за такую сумму купить одну пачку. Документы прилагаются! Я сама в свое время проводила тендеры и имею сертификат прохождения обучения. И за мою практику, чтоб так завышали цену, это уже предел. Коррупция везде», - возмущается Анна.
Как бороться с беспределом, одесситка не знает, ведь за эти деньги можно приобрети не одну и целых четыре пачки.
Обратим внимание, что в розничных сетях подобная упаковка подгузников стоит 359 гривен по акции, без скидки цена составляет 516 гривен.
В сети КП "Одесфарм", которую возглавляет депутат Одесского горсовета и соратник Труханова Левон Никогосян, всё отрицают.
Заявляют, что таких подгузников не закупали.
«Мы подняли документы, мы предоставляем поликлинике №6 подгузники Libero и Tena, цена которых составляет от 390 и до 500 гривен. Pampers не закупали, - рассказали в сети.
Отметим, что в таком случае остается загадкой, почему в накладной указана именно такая цена на упаковку подгузников.
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