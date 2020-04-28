В Одессе некоторые рынки не смотря на запрет открыты и работают в "режиме супермаркета"
В частности, речь идет о «Новом рынке», за который на минувших выходных разгорелись нешуточные страсти.
Напомним, что 26 апреля предприниматели взяли его в осаду и требовали, чтобы им разрешили торговать.
По словам одного из предпринимателей, на рынке находятся продовольственные магазины, которые продают такую же продукцию, как и супермаркеты.
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«Это двойные стандарты в торговле – рынки закрыты, а супермаркеты работают. Чем нам кормить семьи, пусть нам пояснят? – возмутился он.
После пикета директор рынка пошел на уступки и базар открыли.
Как сообщил заместитель городского головы Олесь Янчук, по документам "Новый рынок" является торговым центром, а не рынком. Поэтому он ничем не отличается от супермаркета, и будет работать в таком режиме.
В тоже время общественном предприниматель Виталий Черный пояснил, что людей из торговых точек переместили в единое помещение на неизвестный срок. Все предприниматели туда не уместились, им не предоставили рабочего места.
Напомним, что рынке в Одессе закрылись после того, как в Офисе президента пригрозили Труханову "серьезными последствиями".
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