В Одессе некоторые рынки не смотря на запрет открыты и работают в "режиме супермаркета"

В частности, речь идет о «Новом рынке», за который на минувших выходных разгорелись нешуточные страсти.

Напомним, что 26 апреля предприниматели взяли его в осаду и требовали, чтобы им разрешили торговать.

По словам одного из предпринимателей, на рынке находятся продовольственные магазины, которые продают такую же продукцию, как и супермаркеты.

«Это двойные стандарты в торговле – рынки закрыты, а супермаркеты работают. Чем нам кормить семьи, пусть нам пояснят? – возмутился он.

После пикета директор рынка пошел на уступки и базар открыли.

Как сообщил заместитель городского головы Олесь Янчук, по документам "Новый рынок" является торговым центром, а не рынком. Поэтому он ничем не отличается от супермаркета, и будет работать в таком режиме.

В тоже время общественном предприниматель Виталий Черный пояснил, что людей из торговых точек переместили в единое помещение на неизвестный срок. Все предприниматели туда не уместились, им не предоставили рабочего места.

Напомним, что рынке в Одессе закрылись после того, как в Офисе президента пригрозили Труханову "серьезными последствиями".

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