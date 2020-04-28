Их три

Три трассы в Одесской области попали в список наиболее аварийных в Украины

Об этом сообщило издание « Слово и дело ».

Автомагистраль М-05 Одесса-Киев оказалась на 2 месте в атнирейтинге. На ней произошло 463 ДТП и 125 человек погибли. Наиболее аварийные участки трассы находятся в Одесской, Кировоградской и Киевской областях.

На 7 месте антирейтинга трасса М-14 Одесса — Новоазовск (176 ДТП, 37 погибших). На 15-м месте — трасса М-15 Одесса — Рени (98 ДТП, 24 погибших).

Обратим внимание, что наиболее опасной в Украине считается трасса М-06 Киев-Чоп. На ней произошло 757 ДТП и 196 человек погибли.

Вместе с тем, с 2019 года на дорогах Украины произошло почти 197 000 ДТП, в которых погибли 4,2 тысячи человек.

Ранее мы писали, в одном из одесских дворов на авто рухнуло дерево, которое коммунальщики якобы спили еще год назад

По рассказам местных жителей, инцидент случился во дворе дома №9 на улице Академика Филатова в Одессе.

Еще прошлым летом жильцы двора пожаловались на дерево в Единый центр обращений граждан.

В обращении они отметили, что дерево полностью сгнило внутри и при сильном ветре может рухнуть в любой момент.

19 сентября пришел ответ от тогдашнего руководителя КП «ЖКС «Вузовский» о том, что «силами участка выполнен снос дерева».

Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

Также Politeka писала, что Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.