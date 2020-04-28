Новые пациенты с подозрением на китайскую болячку продолжают поступать в одесскую инфекционную больницу
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт города Одессы, за минувшие сутки в медучреждение поступило 17 человек, которым проводится обследование. При этом всего на стационарном лечении в инфекционной больнице находятся 15 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом. Из них - 8 одесситов, остальные – жители области.
Трое больных находятся в тяжелом состоянии. Это пожилые люди -старше 60 лет. Однако пока они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких.
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Кроме того, 10 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном.
Отмечается, что пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет
По состоянию на 9:30 28 апреля общее количество зараженных пациентов - 248 человек.
«5 новых случаев зафиксировано в Подольске. Сейчас в городе у 98 пациентов подтвержден диагноз новая вирусная инфекция", - написал Куцый.
Как отметил глава одесской ОГА, ссылаясь на данные главного санитарного врача Виктора Ляшко, сейчас страна идет в прогнозируемом эпидемиологическом режиме: в настоящий момент нет пиковой нагрузки на систему здравоохранения.
"Всем сейчас необходимо соблюдать карантинные мероприятия, соблюдать изоляцию и правила социального дистанцирования, чтобы ограничения были сняты как можно быстрее. Берегите себя", - подытожил он.
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