Только за сутки прибыло 17 человек

Новые пациенты с подозрением на китайскую болячку продолжают поступать в одесскую инфекционную больницу

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт города Одессы, за минувшие сутки в медучреждение поступило 17 человек, которым проводится обследование. При этом всего на стационарном лечении в инфекционной больнице находятся 15 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом. Из них - 8 одесситов, остальные – жители области.

Трое больных находятся в тяжелом состоянии. Это пожилые люди -старше 60 лет. Однако пока они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких.

Кроме того, 10 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном.

Отмечается, что пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет

По состоянию на 9:30 28 апреля общее количество зараженных пациентов - 248 человек.

«5 новых случаев зафиксировано в Подольске. Сейчас в городе у 98 пациентов подтвержден диагноз новая вирусная инфекция", - написал Куцый.

Как отметил глава одесской ОГА, ссылаясь на данные главного санитарного врача Виктора Ляшко, сейчас страна идет в прогнозируемом эпидемиологическом режиме: в настоящий момент нет пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

"Всем сейчас необходимо соблюдать карантинные мероприятия, соблюдать изоляцию и правила социального дистанцирования, чтобы ограничения были сняты как можно быстрее. Берегите себя", - подытожил он.

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