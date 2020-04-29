Синоптики сообщили, какая погода будет в Одессе в среду, 29 апреля

Вечером в Одессе возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10 °С, днем 13-15 °С.

В Одесской области метеорологи обещают переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-11 °С, днем 18-23 °С, в прибрежной зоне 13-15 °С.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.

Кроме того, синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в этот день.

Ранее мы писали, в Днестровском лимане на территории Одесской области рыбак выловил гигантского карпа.

Рыба весила 17 кг 250 г.

Отмечается, что рыболов-любитель из города Белгород-Днестровского Олег Стрельченко отправился на рыбалку в минувшие выходные.

Где именно поймал свою добычу мужчина не признается. Он лишь рассказал, что целый час пытался вытащить карпа из воды. Ему пришлось лезть в воду с подсаком.

Также рыбак признался, что больше всего переживал, что не выдержат леска и крючок, которые явно не были рассчитаны на такой улов.

Теперь мужчина, который работает охранником на одной из баз отдыха на черноморском побережье, намерен сделать чучело из головы своего трофея в память об удачной рыбалке.

Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

Также Politeka писала, что Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.