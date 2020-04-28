Люди в гневе

Пользователи в соцсетях активно обсуждают повышение цен на продукты питания во время карантина в Одессе

Об этом сообщает Politeka.net

И не удивительно, ведь крупные продуктовые базары закрыли, движение транспорта ограничили. Теперь одесситам и жителям области ничего не остается, как питаться продуктами, купленными в супермаркетах, мелких магазинах и на стихийных рынках, которые, пользуясь ситуацией, диктуют свои цены.

Среди продуктов больше всего подорожали овощи (на 6,3%), из них на 42,5% - огурцы, на 20,6% - перец сладкий, на 20,0% - помидоры, на 16,8% - репчатый лук, сообщает лавное управление статистики в Одесской области.

Прирост цены на алкогольные напитки, табачные изделия, хлеб и хлебопродукты составил 1,0%. Среди товаров последней указанной группы подорожали крупы гречневые на 7,4%, пельмени - на 4,0%. Наряду с этим, пшено стало дешевле на 4,8%, хлеб заварной - на 3,7%.

Одесситы делятся своим возмущением в социальных сетях.

«Одной рукой подачку дают, а другой загребают с прибылью... Сколько унижать будут?»,

«Нас чемто удивили? Базары закрыли, в супермаркетах цены подняли.Как хочешь так и выживай, сидя 1,5 месяца за свой счёт на карантине!»,

«Выдали бедолаги по 1000 гр, теперь можно и цены поднять»,

«Это не конец ,еще что то придумают для уничтожения простого народа»

«Кто бы сомневался у нас ведь все для народа»,

«Достали уже с своим повышением»,

«Предлагаю начать недельный бойкот супермаркетам»,

«Воспользовались ,закрыты рынки можно, что хочу то и ставлю, все равно купят»,

«А мы все терпим. Бейте барин все стерплю»,

«Правильной дорогой идём , товарищи! Рынки закрыли и быстренько повысили цены магазинах , не оставив людям выбора . Ну не мерзавцы», - пишут в сети.

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