Украинцев начнут массово тестировать на наличие «китайской» инфекции в организме и первыми обследуют жителей Одесской области

Как передает Politeka.net, об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания коронавирусом. Первые такие случаи будут исследоваться в Одесской и Сумской областях», — заявил Ляшко.

При этом санитарный врач отметил, что МОЗ не собирается скрывать статистику заболеваемости.

«ИФА-тесты к нам уже зашли и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача заключается в том, чтобы каждый получил медпомощь», — рассказал он.

При этом Ляшко отметил, что в Украине в целом не было роста смертности в январе и феврале.

«У нас нет за январь и февраль роста смертности. Но мы запустили новый алгоритм, чтобы не пропустить каждый возможно пропущенный случай коронавируса», — добавил санврач.

Отметим, что по состоянию на 9:30 28 апреля общее количество зараженных пациентов в Одесской области составило 248 человек.

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