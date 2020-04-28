В Черноморске Одесской области пожилые люди устроили настоящую давку во время раздачи бесплатных медицинских масок

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает Рoliteka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел в понедельник, в 10:00 возле здания Черноморского горсовета.

Пенсионеры, которые в условиях распространения эпидемии китайского вируса являются самой уязвимой категорией для болезни, плевать хотели на карантин и запреты.

Они обступили парня, который раздавал защитные маски, вырывали их прямо из рук. В результате ему пришлось кинуть пакет с масками прямо в толпу.

О соблюдении дистанции речи не шло.

Пользователи в сети пришли в ужас от увиденного.

«Сколько человек будет после этого в больнице?», «Кошмар, зачем вообще эти маски, дайте людям помощь продуктовую. Все в масках», «Им галимые маски нужны и заразиться не боятся уже мозг выключен, ужас», - комментируют в сети.

Отметим, что по состоянию на 9:30 28 апреля общее количество зараженных пациентов в Одесской области составило 248 человек.

Чорноморськ Маски,на шару. Написав свою точку зору: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=612335256306847&id=100025911345501 5 стаття Конституції: джерелом влади,є народ України) Gepostet von Валентин Ткачук am Sonntag, 26. April 2020

Напомним, "Почему из-за них страдают другие?": под Одессой скандал из-за прибывших из Турции, видео

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