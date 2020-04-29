В среду, 29 апреля, многие жители Одессы и пригорода останутся без света, воды и газа

Об этом информирует Politeka.net.

Как сообщили на официальном сайте города, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе некоторым одесситам отключат газ.

Так, с 10:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

Кроме того, целый день без света в связи с плановыми ремонтными работами предстоит провести одесситам, проживающим по следующим адресам:

1-й Лазурный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

С 09:00 по 17:00

1-я линия

Полностью

С 10:00 по 13:00

2-й Лазурный переулок

5, 4А, 2, 3, 4, 6, 8, 9

С 09:00 по 17:00

3-й Лазурный переулок

5б, 1, 2, 3, 5, 6, 1А, 14А, 5а, 3А, 6А, 9, 10, 14, 3Б

С 09:00 по 17:00

4-й Лазурный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6

С 09:00 по 17:00

5-й Лазурный переулок

4, 1А, 1, 2, 3, 5, 6

С 09:00 по 17:00

6-й Лазурный переулок

3, 4, 5, 6, 7

С 09:00 по 17:00

6-ої ст. Люстдорфськой дороги

37, 39, 41, 46, 50, 41А, 35, 48

С 10:00 по 13:00

Академика Вильямса улица

87

С 10:00 по 13:00

Академическая улица

18, 16А, 16, 16В, 16Б

С 09:00 по 17:00

Амвросия Бучмы улица

6, 12А, 3, 4, 5, 8, 18, 16, 7, 29, 12, 11, 12Б, 10, 9, 15

С 09:00 по 17:00

Ангарская улица

1, 3, 9, 1Б, 5, 1А, 7А, 37

С 09:00 по 17:00

Архитекторская улица

20/1, 20, 22, 24

С 10:00 по 13:00

Балковская улица

143А, 139А

С 09:00 по 17:00

Бородинская улица

48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 106-Б, 100а, 133-В, 66А, 122-А, 137Б, 83а, 145-А, 48-А, 78-А, 117/1, 109А, 106-А, 112-А, 90а, 101Б, 119-А, 54-А, 85-А, 101А, 119Б, 97/1, 99-А, 83Б, 74А, 137А, 94 А, 72, 97А, 87-А, 131а, 108-А, 96-А, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153

С 09:00 по 17:00

Бородінський провулок

3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9

С 09:00 по 17:00

Братская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

С 09:00 по 17:00

Владимира Винниченко улица

18а, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31

С 09:00 по 17:00

Дунайская улица

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16А, 16, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36

С 09:00 по 17:00

Ивана Мазепы улица

4, 6а, 9, 6б, 7, 11

С 09:00 по 17:00

Ильфа и Петрова улица

41, 43, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 57/1, 63/1, 43/2, 55/2, 43/1, 57/3, 63, 55/1, 57/2, 57/4

С 10:00 по 13:00

ІЛІЧАНКА

Полностью

С 09:00 по 17:00

Ілчівка

Полностью

С 09:00 по 17:00

Казанская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22 А, 11 В, 14Б, 11а, 14, 11г, 11Б, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 13а

С 09:00 по 17:00

Краснослободская улица

52_4, 50_1, 52_10, 52

С 09:00 по 17:00

Курганская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 5а

С 09:00 по 17:00

Левитана улица

141

С 10:00 по 13:00

Ломоносова улица

3, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а

С 09:00 по 17:00

Люстдорфская дорога

31а, 31б, 31в, 31

С 10:00 по 13:00

Магистральная улица

76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102А, 102, 118б, 84а, 94-А, 78А, 86-А, 100 А, 80/1, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

С 09:00 по 17:00

Матюшенко улица

3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 20б, 22Б, 5б, 21, 5а, 6б, 22, 20а

С 09:00 по 17:00

Николая Аркаса улица

120, 162а, 92, 51а, 81А, 77, 98, 67, 86, 112, 67А, 126, 55, 75б, 81, 71, 100, 53, 78-А, 59, 108, 47А, 106, 90, 122В, 110-А, 69, 73Б, 69А, 124/1, 96, 59а, 65, 124/2, 118, 63, 92А, 102, 88, 51, 116А, 82, 63\1, 122А, 80, 47, 73, 114, 94, 49, 61, 78Б, 116, 104, 84, 110, 78, 75, 57, 122, 79, 91, 115, 134а, 117, 87, 164, 134, 97, 144, 152, 113, 146, 142, 99, 128-А, 109, 101, 89, 101В, 111, 95А, 130, 128, 107, 132А, 140, 162, 142-А, 113\2, 134Б, 160, 158, 93, 101А, 136А, 132, 81В, 101б, 136-А, 95, 156, 117А, 154, 47\2

С 09:00 по 17:00

Огородная улица

97А, 43, 61, 65, 103А, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 99

С 09:00 по 17:00

Озёрная улица

1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

С 09:00 по 17:00

Пастера улица

42, 46а, 46, 48, 44а, 44, 48а, 50

С 09:00 по 12:00

Патриотическая улица

45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 158А, 49А, 118А, 113а, 65А, 96А, 112А, 80-А, 124-Б, 122а, 92-А, 77А, 86/94, 112/, 106А, 100, 122-Б, 118б, 84а, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160

С 09:00 по 17:00

Паустовского улица

27А, 12б, 27_1, 25, 31_1, 17, 21, 23, 27

С 09:00 по 17:00

переулок Ивана Франко

1б, 1В, 25

С 09:00 по 17:00

Петра Лещенко улица

2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 93 Б, 34, 93В, 95А, 102г, 93-Б, 97-А, 93А, 18А, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 86, 91, 92, 93, 95, 97, 104, 105, 107

С 09:00 по 17:00

площадь Молодёжи

6, 12, 14, 16, 19, 21, 12а

С 09:00 по 17:00

Преображенская улица

94

С 12:00 по 16:00

Проточный переулок

13, 15

С 09:00 по 17:00

Садиковська вулиця

21, 21/23

С 09:00 по 17:00

Салтыкова-Щедрина улица

4, 6

С 09:00 по 17:00

Саши Хорошенко улица

11, 13, 14, 24б, 14а, 13а, 15, 24а, 20а, 16, 18, 20, 22

С 09:00 по 17:00

Слободская улица

27, 29, 33

С 09:00 по 17:00

Училищная улица

2, 4, 6

С 09:00 по 17:00

Черняховского улица

12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

С 09:00 по 17:00

Чумацкая улица

61, 77, 85, 103Б, 91

С 09:00 по 17:00

Школьная улица

29, 31, 27Б, 5а

С 09:00 по 17:00

Яши Гордиенко улица

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 15а, 17а, 20а, 32а, 19а, 25_27, 24б, 16а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32

С 09:00 по 17:00

Вернуть электричество одесситам планируют в 17:00.

Еще одно отключение, в этот раз воды, затронет жителей пригорода Одессы.

Как сообщили в пресс-службе «Инфоксводоканал», в связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене участка водовода диаметром 300 мм 29 апреля с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям области:

пос. Гидропорт,с. Протопоповка, с. Августовка, с. Черевичное,с. Ильинка, с. Ковалевка,с. Эметовка,с. Мариновка, с. Чеботаревка.

Также без водоснабжения останутся жители Большого Фонтана в Одессе.

Так, с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Фонтанская дорога, 33-63, Черняховского, 1-1а, Солнечная, пер. Педагогический, Светлая, пер.Светлый, Шовкуненко, пер.Шовкуненко, Педагогическая, пер.Клубничный, пер.Тополевый, пер.Гвоздичный, пер.Экономический.

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