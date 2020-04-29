В Одесской области парикмахер, который проигнорировал строгий карантинный запрет, нарвался на очень крупные неприятности

Об этом информирует Politeka.net.

Многие жители вынуждены во время карантина не посещать кафе и кинотеатры, отложить поездку, но предпочитают и дальше наводить красоту.

При этом многие владельцы салонов охотно идут навстречу своим клиентам, правда теперь их деятельность карается законом.

В частности, Израильский суд Одесской области оштрафовал на 17 тысяч гривен парикмахера, которая работала во время карантина. Об этом стало известно из судебного реестра.

15 апреля барменша из Одесской области пришла в салон, чтобы сделать маникюр и подстричься. Оказанные услуги клиентка получила, а затем пошла в полицию и «настучала» на мастера, приложив фотографии, на которых демонстрируется, что входная дверь парикмахерской открыта итуда пускают всех желающих.

На суде парикмахер свою вину признала частично, заявив, что предоставила услуги только самим сотрудникам салона. Тем не менее судья наложил на обвиняемую штраф в размере 17 тысяч гривен за нарушение карантинных мер. а также заставил выплатить 420,2 грн судебного сбора.

Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.

Чтобы не распространять инфекцию жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, одесситам закрыли доступ на пляжи, парки и площадки.

Напомним, под Одессой маски бросили в толпу пенсионеров, начался беспредел: видео

Как сообщала Politeka, гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой: как она выглядит, фото

Также Politeka писала, что в сети показали, что происходит на одесском рынке после штурма: "режим супермаркета", фото





