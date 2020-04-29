На одесском побережье девушка устроила крайне странное ДТП и сбежала
То, что произошло с автомобилем показали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net.
Средь бела дня на нижней парковке возле ресторана «Глечик» в районе пляжа «Дельфи» влетел в дерево.
Очевидцы утверждают, что за рулем авто была девушка, которая перепутала педали газа и тормоза.
«На мой дом напали»: генерал полиции Педос позвонил на «102» после вопроса журналиста о его тайном особняке, кадры хоромов
Располневшая Каменских в образе Ротару устроила фурор с переодетым Потапом: "Пугачевой стало дурно"
Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту: "Божественный вид"
"Им не привыкать": скандальный Охлобыстин поведал, как украинцы "предали" РФ
Самое интересно, что после ДТП водитель сбежала с места происшествия.
Владелец авто, который находился на пассажирском сиденье, пытался ее догнать, но девушке удалось скрыться.
Ранее мы писали, в Одессе женщина-водитель на автомобиле Toyota врезалась в стену торгового центра.
Происшествие случилось во вторник, на парковке элитного торгового центра, в районе площади 10-го Апреля.
Как пояснила виновница аварии прибывшим копам, она перепутала педали газа и тормоза, потеряла управление, в результате чего был совершен наезд.
Отмечается, что в ДТП пострадала пассажирка иномарки.
Также мы сообщали, крупное ДТП, в котором пострадало множество авто, произошло на киевской трассе.
По словам одесситки Людмилы Митийко, ДТП произошло на 321 км трассы «Одесса-Киев» . Виной аварии стала плохая видимость на дороге из-за тумана и ямы.
Напомним, под Одессой маски бросили в толпу пенсионеров, начался беспредел: видео
Как сообщала Politeka, гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой: как она выглядит, фото
Также Politeka писала, что в сети показали, что происходит на одесском рынке после штурма: "режим супермаркета", фото