На одесском побережье девушка устроила крайне странное ДТП и сбежала

То, что произошло с автомобилем показали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net.

Средь бела дня на нижней парковке возле ресторана «Глечик» в районе пляжа «Дельфи» влетел в дерево.

Очевидцы утверждают, что за рулем авто была девушка, которая перепутала педали газа и тормоза.

Самое интересно, что после ДТП водитель сбежала с места происшествия.

Владелец авто, который находился на пассажирском сиденье, пытался ее догнать, но девушке удалось скрыться.

Ранее мы писали, в Одессе женщина-водитель на автомобиле Toyota врезалась в стену торгового центра.

Происшествие случилось во вторник, на парковке элитного торгового центра, в районе площади 10-го Апреля.

Как пояснила виновница аварии прибывшим копам, она перепутала педали газа и тормоза, потеряла управление, в результате чего был совершен наезд.

Отмечается, что в ДТП пострадала пассажирка иномарки.

Также мы сообщали, крупное ДТП, в котором пострадало множество авто, произошло на киевской трассе.

По словам одесситки Людмилы Митийко, ДТП произошло на 321 км трассы «Одесса-Киев» . Виной аварии стала плохая видимость на дороге из-за тумана и ямы.

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