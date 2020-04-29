Одесская мэрия погорела на циничной схеме с закупками средств индивидуальной защиты

Дело всё в том, что они закупили для «Муниципальной стражи», которых в Одессе называют «стражниками» Труханова, костюмы, респираторы, бахилы и перчатки по слишком завышенным ценам. Об этом пишет местное издание « Думская ».

При этом тендеры были проведены в соответствии с законодательством— по упрощенной процедуре, то есть мгновенно и без конкуренции.

По данным издания, некая предпринимательша Долищан Тамара Павловна, продала департаменту 500 костюмов биологической защиты за 375 грн/шт., 50 одноразовых бахил по 50 грн за пару, 475 респираторов FFP3 по 150 грн за штуку, 500 пар нитриловых перчаток по 5 грн. Всего ведомство заплатило бизнесмену 263,75 тыс. грн.

«У «Варты» закупка была серьезнее — на 2 млн 275,5 тыс. грн. Стражники приобрели у госпожи Долищан 5000 (пять тысяч) костюмов биологической защиты, 247 пар бахил, 2421 респиратор и пять тысяч пар рукавиц. Цены те же», - пишет Думская.

Необходимость закупки бахил, перчаток и костюмов в департаменте объясняют тем, что сотрудники «Муниципальной стражи» будут поддерживать порядок в опорных клиниках, однако при этом их охраняют нацгвардейцы.

Остается непонятным, почему каких-то охранников ценят больше, чем врачей, медсестер и санитарок? Ведь медикам больниц закупают совсем простые средства защиты и намного дешевле, а тут речь идет о сторожах, которые не имеют непосредственного контакта с больными.

При этом в мэрии странные закупки комментировать отказались.

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