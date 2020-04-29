На Одессу надвигается циклон по имени «Ксения», который изменит погоду уже сегодня и на ближайшие дни
Как сообщили метеорологи Укргидрометцентра, 29 апреля «Ксения» вытеснит из одесского региона антициклон «Одило» и принесет пасмурную погоду и сильный ветер, скорость порывов которого составит 11-14 метров в секунду, передает Politeka.net
Сегодня в Одессе весь день будет облачно, местами появляться солнце, а затем исчезать.
Температура воздуха, по сравнению со вчерашним днем опустится на несколько градусов.
«На мой дом напали»: генерал полиции Педос позвонил на «102» после вопроса журналиста о его тайном особняке, кадры хоромов
Гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой: как она выглядит, фото
ПриватБанк предупредил, введены новые ограничения: "Через терминалы больше нельзя..."
Счета клиентов Привата под угрозой, экстренное обращение банка: что происходит и как спасти деньги
Днем градусники покажут +12 +13, а вечером +7+9 градусов. Атмосферное давление понизится и составит 754-753 мм.
Ранее мы писали, на севере Одесской области поднялась пыльная буря.
Ее наблюдали жители села Ставрово Окнянского района в воскресенье 26 апреля.
Засуха в регионе привела к обезвоживанию верхнего слоя грунта, который легко подымается в воздух при шкальных порывах ветра.
"Регион страдает от засухи — ни капли влаги в почве. Ветер легко поднимает сухой верхний плодородный слой, и получаем пылевой шторм. Это не просто какое-то нетипичное и странное природное явление, а предвестник большой беды — полного опустошения земли и дальнейшей деградации земледелия", - сообщают местные жители в Фейсбуке.
Напомним, под Одессой маски бросили в толпу пенсионеров, начался беспредел: видео
Как сообщала Politeka, гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой: как она выглядит, фото
Также Politeka писала, что в сети показали, что происходит на одесском рынке после штурма: "режим супермаркета", фото