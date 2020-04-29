На Одессу надвигается циклон по имени «Ксения», который изменит погоду уже сегодня и на ближайшие дни

Как сообщили метеорологи Укргидрометцентра, 29 апреля «Ксения» вытеснит из одесского региона антициклон «Одило» и принесет пасмурную погоду и сильный ветер, скорость порывов которого составит 11-14 метров в секунду, передает Politeka.net

Сегодня в Одессе весь день будет облачно, местами появляться солнце, а затем исчезать.

Температура воздуха, по сравнению со вчерашним днем опустится на несколько градусов.

Днем градусники покажут +12 +13, а вечером +7+9 градусов. Атмосферное давление понизится и составит 754-753 мм.

Ранее мы писали, на севере Одесской области поднялась пыльная буря.

Ее наблюдали жители села Ставрово Окнянского района в воскресенье 26 апреля.

Засуха в регионе привела к обезвоживанию верхнего слоя грунта, который легко подымается в воздух при шкальных порывах ветра.

"Регион страдает от засухи — ни капли влаги в почве. Ветер легко поднимает сухой верхний плодородный слой, и получаем пылевой шторм. Это не просто какое-то нетипичное и странное природное явление, а предвестник большой беды — полного опустошения земли и дальнейшей деградации земледелия", - сообщают местные жители в Фейсбуке.

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