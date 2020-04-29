Кадры говорят сами за себя

В сети показали, что происходит в супермаркетах Одессы по время карантинных мероприятий

Об этом говорится в сюжете Думской-ТВ. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В Украине продолжается карантин из-за вспышки в мире опасного вируса covid-19, и скорее всего, он будет длиться дольше чем до 13 мая. Многие надеются на лучшее, ведь с такой паникой и кризисом мир уже не встречался несколько десятилетий.

Пока в Одессе приостановлена работа большинства рынков, покупатели ринулись за продуктами в магазины и супермаркеты.

В связи с этим одесские журналисты решили проверить, как соблюдаются карантинные меры в городских супермаркетах.

Выводы говорят сами за себя. К примеру, в известную торговую сеть «АТБ» можно зайти без маски, при этом никто даже не делает замечания.

А в магазине «Два шага» продукты на прилавке грязные, будто месяцами не проводится уборка.

Ничем не лучше супермаркет «Сильпо». Здесь морепродукты продаются на развес и не запакованы.

Ранее мы писали, некоторые рынки не смотря на запрет открыты и работают в "режиме супермаркета"

В частности, речь идет о «Новом рынке», за который на минувших выходных разгорелись нешуточные страсти.

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