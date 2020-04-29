В Одесской области пропал несовершеннолетний парень

В Тарутинском районе полиция кинула силы на розыск 16-летнего жителя села Лужники Новосельчана Александра.

Известно, что подросток ушел из дома еще 26 апреля и до сих пор не вернулся к родным. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Саша худощавого телосложения, рост 160 см, глаза голубые, волосы русые.

Был одет: черная куртка, черные штаны.

«При получении любой информации о местонахождении разыскиваемого, полиция просит всех обращаться в Тарутинский ОП по телефонам: (048) 47-312-83, (068) 84-01-486 или по спецлинии «102», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, 21 апреля текущего года из дома ушла и не вернулась 15-летняя одесситка Романюк Марина Павловна. Об исчезновении дочери в полицию сообщили ее родственники.

Приметы Марины: на вид 15-16 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза голубые.

Была одета в черную куртку, светло-голубые джинсы, оранжевую кофту, белые кроссовки.

Также в Одесской области при странных обстоятельствах из почтового отделения исчез мешок с крупной суммой денег.

Инцидент случился в отделении «Укрпочты» в населённом пункте Сарата год назад. По факту кражи полиция ведет расследование.

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