В разгар карантина мэр Одессы Геннадий Труханов решил устроить большие чистки в рядах своих подчиненных

Так, в среду 29 апреля градоначальник уволил сразу двух своих заместителей. Речь идет о вице-мэрах Андрее Котляре, который отвечал за силовой блок и Петре Рябоконе, отвечающего за строительную сферу. Чиновников уволили по соглашению сторон, однако, что интересно, ранее их лишили почти всех полномочий.

Депутаты поинтересовались причинами ротаций, но мэр отказался отвечать.

Местные СМИ утверждают, Труханов, чтоб избавится от замов, пошел на хитрость.

«Голосов для прямого увольнения Рябоконя он набрать не мог, поэтому убедил депутатов, что тот уже сам покинул пост «по соглашению сторон». Решение о выведении из исполкома — чисто техническое», - пишут журналисты.

Источники в горсовете уверяют, что заявления Петр Рябоконь не писал.

Также поговаривают, что Труханов потерял контроль над горсоветом.

Теперь у мэра осталось всего четыре зама: Павел Вугельман, Олесь Янчук, Светлана Бедрега и Сергей Подгайный.

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Дело всё в том, что они закупили для «Муниципальной стражи», которых в Одессе называют «стражниками» Труханова, костюмы, респираторы, бахилы и перчатки по слишком завышенным ценам.

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