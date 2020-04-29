Китайский вирус продолжает наступление на Одесскую область, число районов с инфицированными людьми  увеличилось

По состоянии на утро  29 апреля, в регионе лабораторно зафиксировано 261 случай заражения COVID-19 и это означает, что эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Одесского областного лабораторного центра.

За сутки диагноз подтвердился у 13 человек, при этом один пациент выздоровел. 

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Наибольшее количество случаев зафиксировано в Подольском районе, где заразились 98 человек. На втором месте – Одесса, где 67 больных, на третьем – Беляевский район – 31 гражданина с подтвержденным диагнозом.

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Далее ареал распространения инфекции выглядит следующим образом:

  • Килийский район - 12 пациентов,
  • Кодымский район - 9 пациента,
  • Измаил - 8 пациентов, 
  • Черноморск - 5 пациентов,
  • Теплодар - 5 пациентов,
  • Белгород-Днестровский район - 5 пациентов,
  • Раздельнянский район - 3 пациента,
  • Овидиопольский район - 3 пациента,
  • Окнянський район - 3 пациент,
  • Южный - 2 пациента,
  • Саратский район - 2 пациента,
  • Ширяевский район - 2 пациента,
  • Ивановский район - 2 пациента,
  • Ананьевский район - 1 пациент,
  • Арцизский район - 1 пациент,
  • Тарутинский район - 1 пациент,
  • Любашевский район - 1 пациент.

Стоит отметить, что Одесская область продолжает занимать 15 место по количеству заболевших среди всех регионов Украины. 

Напомним, под Одессой маски бросили в толпу пенсионеров, начался беспредел: видео

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