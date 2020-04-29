Китайский вирус продолжает наступление на Одесскую область, число районов с инфицированными людьми увеличилось
По состоянии на утро 29 апреля, в регионе лабораторно зафиксировано 261 случай заражения COVID-19 и это означает, что эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Одесского областного лабораторного центра.
За сутки диагноз подтвердился у 13 человек, при этом один пациент выздоровел.
Наибольшее количество случаев зафиксировано в Подольском районе, где заразились 98 человек. На втором месте – Одесса, где 67 больных, на третьем – Беляевский район – 31 гражданина с подтвержденным диагнозом.
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Далее ареал распространения инфекции выглядит следующим образом:
- Килийский район - 12 пациентов,
- Кодымский район - 9 пациента,
- Измаил - 8 пациентов,
- Черноморск - 5 пациентов,
- Теплодар - 5 пациентов,
- Белгород-Днестровский район - 5 пациентов,
- Раздельнянский район - 3 пациента,
- Овидиопольский район - 3 пациента,
- Окнянський район - 3 пациент,
- Южный - 2 пациента,
- Саратский район - 2 пациента,
- Ширяевский район - 2 пациента,
- Ивановский район - 2 пациента,
- Ананьевский район - 1 пациент,
- Арцизский район - 1 пациент,
- Тарутинский район - 1 пациент,
- Любашевский район - 1 пациент.
Стоит отметить, что Одесская область продолжает занимать 15 место по количеству заболевших среди всех регионов Украины.
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