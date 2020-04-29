Китайский вирус продолжает наступление на Одесскую область, число районов с инфицированными людьми увеличилось

По состоянии на утро 29 апреля, в регионе лабораторно зафиксировано 261 случай заражения COVID-19 и это означает, что эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Одесского областного лабораторного центра.

За сутки диагноз подтвердился у 13 человек, при этом один пациент выздоровел.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Подольском районе, где заразились 98 человек. На втором месте – Одесса, где 67 больных, на третьем – Беляевский район – 31 гражданина с подтвержденным диагнозом.

Далее ареал распространения инфекции выглядит следующим образом:

Килийский район - 12 пациентов,

Кодымский район - 9 пациента,

Измаил - 8 пациентов,

Черноморск - 5 пациентов,

Теплодар - 5 пациентов,

Белгород-Днестровский район - 5 пациентов,

Раздельнянский район - 3 пациента,

Овидиопольский район - 3 пациента,

Окнянський район - 3 пациент,

Южный - 2 пациента,

Саратский район - 2 пациента,

Ширяевский район - 2 пациента,

Ивановский район - 2 пациента,

Ананьевский район - 1 пациент,

Арцизский район - 1 пациент,

Тарутинский район - 1 пациент,

Любашевский район - 1 пациент.

Стоит отметить, что Одесская область продолжает занимать 15 место по количеству заболевших среди всех регионов Украины.

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