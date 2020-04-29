Серьезный пожар полыхал в одном из районов Одессы
О происшествии поначалу сообщили встревоженные очевидцы в соцсетях, передает Рoliteka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По их словам, в районе 10 станции Большого Фонтана загорелся жилой дом. Дым от пожара, утверждают одесситы, распространился на всю округу: он виден и чувствуется, к примеру, на 7-й станции Большого Фонтана.
Немного позже сотрудники ГСЧС прояснили ситуацию, рассказав подробности.
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Сообщается, что на 10-й станции Большого Фонтана, в жилом доме, расположенном по адресу Кордонный переулок, 13 произошло возгорание. Сигнал об огне в доме был получен в 11:27.
Прибыв на место вызова, пожарники установили, что горит крыша, чердак и второй этаж двухэтажного жилого дома. Локализовать возгорание огнеборцам удалось в 12:08, а ликвидировали они его в 13:41.
Площадь пожара составила около 100 м.кв.
Причина пожара на данный момент устанавливается. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Также в спасатели сообщили, что эвакуировали людей из соседних домов.
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Происшествие случилось в ночь на 24 апреля.
Отмечается, что десять пожарных расчетов боролись с огнем в хозяйственной постройке, которую удалось потушили только к утру. За дело взялся даже один из священник, он помогал спасателям тушить пламя и сломал ногу.
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