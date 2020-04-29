В Одесской области задержали похитителя детей
Как передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП, мужчина умышленно приехал в одно из отдаленных от областного центра сел, заманил в машину 7-летнюю девочку, которую увидел на улице, и начал уезжать. К счастью, напуганному ребенку удалось сбежать.
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О произошедшем среди бела дня событии родители сообщили полицейским. Согласно предоставленным очевидцами приметам, злоумышленник передвигался на черном Mercedes. Однако когда через несколько часов правоохранители остановили разыскиваемую машину, та оказалась белой.
39-летний одессит признался, что перекрасил автомобиль в черный цвет обычной канцелярской краской. Увидев на сельской улице ребенка, поинтересовался, где находится магазин. Девочка отказалась его показывать, сказав, что родители не разрешают ей общаться с незнакомцами, и тогда мужчина предложил посмотреть разложенные на сиденье автомобиля коробки и игрушки. Заинтересованный ребенок потерял бдительность, воспользовавшись чем правонарушитель закрыл ее в салоне и начал уезжать. Далеко увезти девочку злоумышленнику не удалось - она вырвалась и убежала.
После неудачной попытки подозреваемый некоторое время катался по окрестным селам в поисках возможности смыть краску с автомобиля. В конце концов он оказался на территории Николаевской области, где вернул машине ее первоначальный вид, и поехал в направлении Одессы.
Полицейские остановили мужчину у села Первомайское. В его транспортном средстве нашли вещественные доказательства, а в телефоне порнографические видео с участием детей.
Злоумышленник задержан. Причину своего поступка мужчина не объясняет.
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