Продление карантина несет прямую угрозу существованию жителей Одессы и области

Тревогу забили депутаты горсовета и обратились к губернатору Одесчины с требованием донести украинским властям необходисть отмены карантина или его смягчения, пишут местные СМИ.

Особенно страдает малый и средний бизнес, который в нынешних непростых условия перестал функционировать. Многие горожане лишились рабочих мест, перестали получать зарплату. Всё это в скором времени приведет к социальному взрыву.

Депутаты привели в пример несправедливость карантинных ограничений, когда рынки по всем районам закрыли, а ведь они находятся на открытом воздухе, в то же время в закрытых помещениях работают супермаркеты.

Последствия карантина, по мнению депутатов, Одесса будет преодолевать в течении целого ряда лет, поэтому меры к смягчению или отмене карантина необходимо принимать незамедлительно, иначе последствия могут стать необратимыми.

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Так, в среду 29 апреля градоначальник уволил сразу двух своих заместителей. Речь идет о вице-мэрах Андрее Котляре, который отвечал за силовой блок и Петре Рябоконе, отвечающего за строительную сферу. Чиновников уволили по соглашению сторон, однако, что интересно, ранее их лишили почти всех полномочий.

Причины увольнения Труханов отказался называть.

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