Довольная странное происшествие случилось на побережье в Одесской области
В районе курорта Рассейка Татарбунарского района на берег выбросило небольшое судно с буровой платформой, сообщает издание
Появилось оно на Лебедевской косе ночью.
Издание отмечает, что изначально предполагалось, что принадлежит судно Государственной гидрографической службе Украины, но по последней информации оно принадлежит не им, а Черноморниипроекту, просто названо оно «Гидрограф».
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В управлении ГСЧС Украины в Одесской области пока не комментируют информацию.
Также ничего не комментируют в одесском филиале Госгидрографии.
Ранее мы писали, в Эгейском море попал в шторм сухогруз New Leo, который принадлежит одесской компании.
Согласно информации, корабль с грузом направлялся под флагом Либерии из Елевсиса в турецкий Гемлик. Между островами Лесбос и Скирос он попал в шторм. Из-за этого произоршло смещения груза и судно опасно накренилось. В 4 утра капитан подал сигнал бедствия.
Сообщается , что в спасательной операции участвовало несколько кораблей и три вертолета, которые эвакуировали 14 членов экипажа — граждан Украины (по всей видимости, все они жители Одесской области). Их доставили в центр здоровья острова Скирос.
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