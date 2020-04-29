В Одесской области нашли самую старую грушу, которой 400 лет
Дерево, которое находится в селе Адамовка, Ивановского района, по легенде посадили чумаки, сообщают сотрудники «Украинского института национальной памяти», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«Нашли мы рядом с Одессой настоящий бриллиант украинской степи. Вернее изумруд. Это не просто старое дерево - 400-летняя груша ... Это живой свидетель того, как над этой территорией проходили целые исторические эпохи. Она пережила не одного гетмана, султана или московского царя. Она пережила всех генеральных секретарей и переживает шестого президента. Когда-то, ради уюта и тени, у колодца ее посадил Чумак ... Он точно не знал, что в долине Куяльника его груша дождется независимости его государства ", - отмечают сотрудники.
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Ранее мы писали, в Днестровском лимане на территории Одесской области рыбак выловил гигантского карпа.
Рыба весила 17 кг 250 г.
Отмечается, что рыболов-любитель из города Белгород-Днестровского Олег Стрельченко отправился на рыбалку в минувшие выходные.
Где именно поймал свою добычу мужчина не признается. Он лишь рассказал, что целый час пытался вытащить карпа из воды. Ему пришлось лезть в воду с подсаком.
Также рыбак признался, что больше всего переживал, что не выдержат леска и крючок, которые явно не были рассчитаны на такой улов.
Теперь мужчина, который работает охранником на одной из баз отдыха на черноморском побережье, намерен сделать чучело из головы своего трофея в память об удачной рыбалке.
Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."
Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.
Также Politeka писала, что Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.