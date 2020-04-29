В Одесской области нашли самую старую грушу, которой 400 лет

Дерево, которое находится в селе Адамовка, Ивановского района, по легенде посадили чумаки, сообщают сотрудники «Украинского института национальной памяти», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Нашли мы рядом с Одессой настоящий бриллиант украинской степи. Вернее изумруд. Это не просто старое дерево - 400-летняя груша ... Это живой свидетель того, как над этой территорией проходили целые исторические эпохи. Она пережила не одного гетмана, султана или московского царя. Она пережила всех генеральных секретарей и переживает шестого президента. Когда-то, ради уюта и тени, у колодца ее посадил Чумак ... Он точно не знал, что в долине Куяльника его груша дождется независимости его государства ", - отмечают сотрудники.

Ранее мы писали, в Днестровском лимане на территории Одесской области рыбак выловил гигантского карпа.

Рыба весила 17 кг 250 г.

Отмечается, что рыболов-любитель из города Белгород-Днестровского Олег Стрельченко отправился на рыбалку в минувшие выходные.

Где именно поймал свою добычу мужчина не признается. Он лишь рассказал, что целый час пытался вытащить карпа из воды. Ему пришлось лезть в воду с подсаком.

Также рыбак признался, что больше всего переживал, что не выдержат леска и крючок, которые явно не были рассчитаны на такой улов.

Теперь мужчина, который работает охранником на одной из баз отдыха на черноморском побережье, намерен сделать чучело из головы своего трофея в память об удачной рыбалке.

Діамант українського степу Знайшли ми поруч з Одесою справжній діамант українського степу. Верніше - смарахт. Це не просто старе дерево - 400-літня грушка… Це живий свідок того, як над цією територією минали цілі історичні епохи. Вона пережила не одного гетьмана, султана чи московського царя. Вона пережила всіх генеральних секретарів та переживає шостого президента… Колись, заради затишку і затінку, біля криниці її посадив чумак… Він точно не знав, що в долині Куяльника його грушка дочекається незалежності його держави… Найкрутіша #екскурсіянакарантині з Сергієм Гуцалюком до чумацької грушки, якій близько чотирьох сотень років. Gepostet von УІНП : Південь am Montag, 27. April 2020

Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

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