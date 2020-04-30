В Одессе рынки начали понемногу возобновлять работу, однако далеко не все

Фотографии того, что происходит на местных базарах обнародовали местные СМИ .

Как оказалось, самый популярный рынок Одессы – «Привоз» все еще закрыт. При этом неподалеку процветает стихийная торговля.

"Некоторые рынки были закрыты и ранее, но большая их часть продолжала работать. Но даже после указания закрыться оставались рынки, которые были открыты", - отмечают СМИ.

Как видно на кадрах, частично возобновил работу "Новый рынок", "Северный", и еще ряд базаров. Торговля в основном идет продуктами .

При этом остаются рынки, такие как «Привоз», которые еще закрыты, но предприниматели уже разложили товары вокруг его территории.

Напомним, что в среду 29 апреля после двухнедельного простоя Кабмин разрешил работу рынков. Их работа возобновится 1 мая, однако будут действовать жесткие ограничения.

Ранее мы писали, в Одессе процветает стихийная торговля, пока рынки закрыты на карантин

В частности, в районе Черемушек функционируют мини- рынки на пересечении улиц Ицхака Рабина и Генерала Петрова, возле Дома мебели и цветочный рынок на Генерала Петрова.

При этом о соблюдении санитарных норм речи не идет. Многие продавцы даже не надевают обычные медицинские маски и перчатки.

Напомним, под Одессой обнаружено дерево, которому 400 лет, удивительные кадры

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

Также Politeka писала, что судно выбросило на побережье Одесской области: кадры ЧП