В сети показали, в каких невыносимых условиях вынуждены лечится пациенты Одесской детской областной больницы
Соответствующее видео, снятое очевидцами появилось в Telegram-канале Odessapublic, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
Условия в медицинском учреждении напугают даже неприхотливого пациента, а что уже говорить о детях.
На кадрах видно, как мышь без страха бегает по палатам детской больницы и даже выпрашивает еду. Как-только она получила кусок, моментально юркнула под разорванный линолеум.
«Тут не только дети лежат, но и мышки бегают», - утверждает автор видео.
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Обратим внимание, что выглядит палата действительно жутко.
Ранее мы писали, новый современный корпус одесской инфекционной больницы превратили в казарму для бойцов Нацгвардии, которые охраняют это медучреждение.
Как оказалось, реконструированные корпуса, в которых, ко всему прочему, находится детское отделение, так и не смогли принять больных из-за коррупционной схемы одесских чиновников.
Поэтому было приянто решение расположить нацгвардейцев в новом боксированном корпусе детского отделения.
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