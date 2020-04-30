В сети показали, в каких невыносимых условиях вынуждены лечится пациенты Одесской детской областной больницы

Соответствующее видео, снятое очевидцами появилось в Telegram-канале Odessapublic, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Условия в медицинском учреждении напугают даже неприхотливого пациента, а что уже говорить о детях.



На кадрах видно, как мышь без страха бегает по палатам детской больницы и даже выпрашивает еду. Как-только она получила кусок, моментально юркнула под разорванный линолеум.

«Тут не только дети лежат, но и мышки бегают», - утверждает автор видео.

Обратим внимание, что выглядит палата действительно жутко.

Ранее мы писали, новый современный корпус одесской инфекционной больницы превратили в казарму для бойцов Нацгвардии, которые охраняют это медучреждение.

Как оказалось, реконструированные корпуса, в которых, ко всему прочему, находится детское отделение, так и не смогли принять больных из-за коррупционной схемы одесских чиновников.

Поэтому было приянто решение расположить нацгвардейцев в новом боксированном корпусе детского отделения.

Мыши бегают в палатах Одесской детской областной больницы. Шокирующее видео Маленькие пациенты Одесской детской областной больницы вынуждены лечиться в ужасных условиях разрухи и антисанитарии. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале Odessapublic. Мама девочки показала на видео, как мышь спокойно бегала в палате под ногами посетителей и выпрашивала еду. Затем, получив лакомство, спряталась под кусками разорванного линолеума. Gepostet von Трасса Е-95 am Mittwoch, 29. April 2020

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