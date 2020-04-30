Всё происходило на глазах у прохожих

В Одессе водители автомобилей не поделили дорогу и устроили разборки на проезжей части

Момент драки засняли очевидцы на камеры и выложили в сеть, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)

По данным очевидцев, водители и пассажиры двух авто подрались в районе промрынка "7 километр". Мужчины не поделили дорогу и решили выяснить кто прав, а кто нет при помощи кулаков.

"Драка на 7 км, видимо, не поделили дорогу и решили выяснить отношения на месте", - говорится в подписи к видео.

Удивительно, что пассажиры автомобилей, вместо того, чтобы разнять вспыльчивых водителей, также участвовали в потасовке.

Похожая ситуация произошла утром на улице Балковской в районе автовокзала, водитель «Nissan Juke» подрезал «Chevrolet».

Разъяренный водитель «Chevrolet» бросил свой автомобиль на средней полосе и напал на обидчика, который зацепил боковое зеркало его машины. Сначала он напал на водителя «Nissan Juke», который пытался укрыться от напавшего в своем авто.

Однако разозлившийся водитель сумел открыть дверь, нанес несколько ударов водителю Ниссана и по автомобилю. После чего собирался уезжать, но пострадавший вышел из машины и швырнул в «Chevrolet» камнем.

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