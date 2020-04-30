Пандемия покажется цветочками по сравнению с тем, что ждет Одесскую область впереди

До 90% урожая погибнет на юге региона из-за аномальной засухи.

Такое заявление сделал председатель облсовета Сергей Паращенко во время визита в Ренийский район, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного совета.

«Регион, который в течение многих лет был лидером по выращиванию ячменя, озимого рапса и гороха, сегодня столкнулся с потерей от 75 до 90 процентов урожая», - заявил он.

В связи с этим облсовет подготовил еще одно обращение в центральные органы власти по немедленному реагированию на ситуацию аграрном секторе.

Напомним, что в некоторых населенных пунктах Одесской области жителям даже запретили поливать огороды артезианской водой.

Ситуация сложилась такая, что уровень грунтовых вод в артезианских скважинах существенно из-за этого во многих населенных пунктах ввели запрет на использование такой воды для полива огородов. К примеру, соответствующее решение приняли в Староказацкой объединенной территориальной громаде Белгород-Днестровского района.

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