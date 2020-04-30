В Горсаду Одессы треснуло и сломалось цветущее иудино дерево
Красивейшее дерево с розовыми цветами считалось одной из визитных карточек Одессы, пишет
Прибывшие на место коммунальщики из «Горзелентрест» отпилили ствол, но у дерева остались ещё три. Как это произошло, они затруднились ответить.
Сейчас одесситы разбирают цветущие ветки со спиленного ствола.
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По данным издания, дерево высадили примерно сорок лет назад из четырех саженцев и оно стало четырехствольным.
Чиновники озвучили несколько версий, среди которых буйное цветение дерева и сильный ветер. Также они считают, что возможно кто-то из людей залез на него, чтобы сделать селфи и поэтому дерево треснуло.
Ранее мы писали, в Одесской области нашли самую старую грушу, которой 400 лет.
Дерево, которое находится в селе Адамовка, Ивановского района, по легенде посадили чумаки.
«Нашли мы рядом с Одессой настоящий бриллиант украинской степи. Вернее изумруд. Это не просто старое дерево - 400-летняя груша ... Это живой свидетель того, как над этой территорией проходили целые исторические эпохи. Она пережила не одного гетмана, султана или московского царя. Она пережила всех генеральных секретарей и переживает шестого президента. Когда-то, ради уюта и тени, у колодца ее посадил Чумак ... Он точно не знал, что в долине Куяльника его груша дождется независимости его государства ", - отмечают сотрудники.
Напомним, мощный циклон пронесется по Одессе: "грозы, ливни и ..."
Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.
Также Politeka писала, что Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.