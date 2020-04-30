В Одесской области 7-летняя девочка продемонстрировала героизм, сумев спастись, от опасного преступника, а затем помочь полиции его задержать

За это ребенка наградили подарками, передает Politeka.net, со ссыкой на пресс-службу областного ГУНП.

Как рассказали в полиции, когда 39-летний одессит заманил 7-летнюю Яну в свой автомобиль, чтобы похитить, она не растерялась, а дождавшись, когда злоумышленник отвлечется на поворот выбежала из автомобиля.

«Мы гордимся тобой, гордимся тем, что ты все сделала правильно, не растерялась, а главное - сразу рассказала об этом родителям, а они полицейским», - обратился к девочке первый заместитель министра МВД Сергей Яровой.

Замминистра и глава одесской полиции Олег Бех поблагодарили родителей за смелую и сообразительную дочь, благодаря которой пойман опасный преступник.

Сама юная героиня получила от правоохранителей куклу, о которой, по ее словам, она давно мечтала, и смарт-часы.

Теперь родители смогут следить за тем, чтобы с их ребенком все было в порядке, а дочь сможет позвать на помощь взрослых нажатием кнопки.

В полиции призвали всех родителей объяснять детям об опасностях, которые поджидают их в разных местах, в частности дома, на улице, в Интернете. Также следует доверять и прислушиваться к своим детям, чтобы иметь возможность их защитить.

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