Сотрудники СБУ задержали пророссийских активистов , которые готовили целую серию провокаций на 2 мая

Как передает Politeka.net, подробности сообщил пресс-центр СБУ.

В частности, активисты из пророссийского движения «Куликовое поле» накануне и в день годовщины трагедии 2014 года (2 мая) планировали распространить по Одессе агитационную продукцию с призывами к созданию так называемой «республики новороссия» и силовому захвату государственной власти.

В ведомстве отметили, что по замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ.

В жилищах у фанатов России силовики провели ряд обысков и обнаружили большое количество печатной продукции с антиукраинской пропагандой.

«Были изъяты листовки с картой, на которой присутствует фейковая «республика новороссия», наклейки с надписью «Одесса русский город» и «Одесса — новороссия», символику тоталитарного режима, печатные издания и другую запрещенную законом продукцию», - рассказали в СБУ.

Сейчас на злоумышленников открыто уголовное производство по части 2 ст. 110, части 1 ст. 109, части 1 ст. 14 и части 1 ст. 294 УК Украины — «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», а также «подготовка к массовым беспорядкам».

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