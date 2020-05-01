На майские праздники в Одессе обещают долгожданные дожди

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

В пятницу, 1 мая, в Одессе пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Метеорологи прогнозируют небольшой дождь. Ветер будет дуть южный, 7-12 м/с.

Температура ночью составит 8-10 °С тепла, днем 15-17 °С

Температура морской воды 10-11 °С.

В Одесской области - переменная облачность. Небольшой дождь, днем местами дождь, гроза. Ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11 °С тепла, днем 15-20 °С, местами до 24 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В субботу 2 мая в Одессе будет наблюдаться переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-13 °С тепла, днем 19-24 °С, в прибрежной зоне 14-16 °С.

В воскресенье 3 мая синоптики также прогнозируют местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 9-14 °С тепла, днем 15-20 °С.

Ранее сообщалось, на территорию Одесской области надвигается непогода с грозами, ливнями и шквальным ветром.

В связи с ухудшением погодных условий объявлен желтый уровень опасности.

Автомобилистам следует быть внимательными, поскольку скользкая дорога усложняет управление транспортом и увеличивает тормозной путь.

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