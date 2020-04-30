49-летний местный депутат выпал из окна одной из многоэтажек Одессы

Об этом сообщает Укринформ.

Сообщается, что трагедия произошла сегодня днем, 30 апреля.

Под окнами многоэтажки на улице Академика Заболотного было найдено тело 49-летнего местного жителя. Им оказался депутат Фонтанского сельского совета, который выпрыгнул с балкона на 13 этаже.

Отмечается, что силовики начали расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Другой депутат Фонтанского сельского совета Сергей Колодяжный также рассказал, что накануне самоубийства в сельсовете проводили обыски.

Он также предположил, что погибшему "могли помочь уйти" из жизни.

"Сегодня в Фонтанском сельском совете произошел ряд событий. Одно из них трагичное. Первое. С утра в Фонтанском сельском совете проходят массовые обыски. Второе. После обеда появилась информация, что один из депутатов, покончил с собой (выбросился из окна 13 этажа). Эта информация в настоящее время подтверждается из многих источников. Также есть информация, что депутату возможно "помогли" уйти в мир иной", - рассказал депутат в своем личном Telegram-канале.

Имя и фамилия погибшего депутат пока не называются.

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