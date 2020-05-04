В Одессе полиция со стрельбой обезвредила агрессивную собаку и задержала пьяного хозяина

Подробностями поделились местные патрульные полицейские, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По информации копов, днем 3 мая им поступил вызов от встревоженных одесситов, которые сообщили, что на детской площадке в Ванном переулке присутствует пьяный мужчина с собакой бойцовской породы без намордника.

Как рассказали очевидцы, животное кидалось на прохожих, в том числе и на детей.

Патрульные потребовали успокоить животное и надеть на него поводок. Пьяный мужчина вел себя агрессивно и на требования инспекторов не реагировал.

Затем он натравил собаку на патрульных, после чего животное бросилось к полицейскому.

«Патрульный применил огнестрельное оружие и ранил собаку. Инспекторы передали пострадавшее животное специалистам, доставившим его в ветеринарную клинику. 34-летнего владельца собаки задержали", - сообщили в полиции.

Патрульные стреляли на детской площадке в Одессе Патрульный полицейский стрелял на детской площадке в Одессе, чтобы обезвредить нападавшую на него собаку бойцовской породы. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области. Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения сидел возле детской площадки в Ванном переулке с собакой без намордника и поводка днем 3 мая. Одесситы вызвали полицию, сообщив, что животное бросается на детей. Патрульные потребовали успокоить животное и надеть на него поводок. Пьяный мужчина вел себя агрессивно и на требования инспекторов не реагировал. Он натравил собаку на патрульных, после чего животное бросилось к полицейскому. Патрульный применил огнестрельное оружие и ранил собаку. Инспекторы передали пострадавшее животное специалистам, доставившим его в ветеринарную клинику. 34-летнего владельца собаки задержали. Gepostet von Трасса Е-95 am Sonntag, 3. Mai 2020

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