В Одессе полиция со стрельбой обезвредила агрессивную собаку и задержала пьяного хозяина
Подробностями поделились местные патрульные полицейские, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По информации копов, днем 3 мая им поступил вызов от встревоженных одесситов, которые сообщили, что на детской площадке в Ванном переулке присутствует пьяный мужчина с собакой бойцовской породы без намордника.
Как рассказали очевидцы, животное кидалось на прохожих, в том числе и на детей.
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Патрульные потребовали успокоить животное и надеть на него поводок. Пьяный мужчина вел себя агрессивно и на требования инспекторов не реагировал.
Затем он натравил собаку на патрульных, после чего животное бросилось к полицейскому.
«Патрульный применил огнестрельное оружие и ранил собаку. Инспекторы передали пострадавшее животное специалистам, доставившим его в ветеринарную клинику. 34-летнего владельца собаки задержали", - сообщили в полиции.
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