Отменять карантин в Одесском регионе пока не будут

Одесская область вырвалась в лидеры по количеству новых случаев китайской заразы

Как сообщает пресс-служба МОЗ Украины, в последнее время наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 выявляли в Черновицкой области, однако 2 мая ситуация изменилась и в лидеры вышла Одесчина, передает Politeka.net.

Так, по данным МОЗ, на утро 4 мая, в регионе выявлено 18 случаев заболевания, при этом 17 из них - в одном Подольске.

Всего в Одесской области 427 подтвержденных случаев опасного вируса. Из них в Подольске - 195 человек.

В целом по Украине зафиксировали 12 331 случаев. А это плюс 418 случаев за сутки. Из них 303 человек умерли, 1 619 пациентов выздоровели.

Отмечается, что в тройке лидеров, второй областью после Одесчины, продолжает находиться Черновицкая область, там обнаружили 73 новых больных, и Тернопольщина, где обнаружили 45 новых случаев.

По словам губернатора Одесской области Максима Куцего, больше всего заражений зафиксировали там, где местные власти меньше всего соблюдали карантин и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии.

«При таких условиях, говорить о смягчении карантина – рано», - заявил он.

А тем временем, многие одесситы, не смотря на призывы властей оставаться дома, не послушались и самовольно решили прекратить карантин.

В частности, курортный район города - Аркадия на майские праздники был забит отдыхающими без масок. Кроме того, работали магазины и кафе.

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