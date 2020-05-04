Одесская область вырвалась в лидеры по количеству новых случаев китайской заразы
Как сообщает пресс-служба МОЗ Украины, в последнее время наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 выявляли в Черновицкой области, однако 2 мая ситуация изменилась и в лидеры вышла Одесчина, передает Politeka.net.
Так, по данным МОЗ, на утро 4 мая, в регионе выявлено 18 случаев заболевания, при этом 17 из них - в одном Подольске.
Всего в Одесской области 427 подтвержденных случаев опасного вируса. Из них в Подольске - 195 человек.
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В целом по Украине зафиксировали 12 331 случаев. А это плюс 418 случаев за сутки. Из них 303 человек умерли, 1 619 пациентов выздоровели.
Отмечается, что в тройке лидеров, второй областью после Одесчины, продолжает находиться Черновицкая область, там обнаружили 73 новых больных, и Тернопольщина, где обнаружили 45 новых случаев.
По словам губернатора Одесской области Максима Куцего, больше всего заражений зафиксировали там, где местные власти меньше всего соблюдали карантин и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии.
«При таких условиях, говорить о смягчении карантина – рано», - заявил он.
А тем временем, многие одесситы, не смотря на призывы властей оставаться дома, не послушались и самовольно решили прекратить карантин.
В частности, курортный район города - Аркадия на майские праздники был забит отдыхающими без масок. Кроме того, работали магазины и кафе.
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