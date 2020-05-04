Новая неделя принесет в Одессу и область дожди с грозами, атакже климатическое лето

Об этом сообщает Politeka.net, cо ссылкой на сообщения синоптиков.

По их данным, уже в ближайшие дни существенно возрастет количество осадков в городе, дожди будут длительными и, возможно, с грозами.

Также с приходом нового циклона в Одессе наступит климатическое лето. Это значит, что среднесуточная температура воздуха будет выше 15 градусов тепла.

Так, в понедельник, 4 мая, весь день над городом будет господствовать солнце. Осадков синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха составит +11 +20 градусов.

Во вторник, 5 мая, небо в Одессе затянется тучами и пойдет дождь, который во второй половине дня превратится в ливень. Возможны грозы.

Температура воздуха на термометрах покажет +13 +20 градусов.

В среду, 6 мая, в городе будут лить сильные дожди. Температура воздуха резко упадет и составит +14 градусов. Ветер западный 5,4-2,9 метров в секунду.

В четверг, 7 мая, весь день будет пасмурно. Во второй половине дня, по данным метеорологов, начнется мелкий дождь. Температура воздуха еще немного упадет до 8 градусов. Днем +14.

В пятницу, 8 мая, в городе будет ясно и солнечно, но местами, возможно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха взлетит 19 градусов тепла.

В субботу, 9 мая, утром ожидается ясная погода, а во второй половине дня на небе появится облачность. Местами пройдет мелкий и кратковременный дождь. Температура воздуха продолжит расти. Термометры покажут +12 +20 градусов.

В воскресенье, 10 мая, в Одессе будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер южный. Температура будет колебаться в пределах +11 +20 градусов.

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