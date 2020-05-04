В Измаиле во время массовой проверки китайский вирус обнаружили у двух полицейских

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на издание Бессарабия.UA

Как стало известно, два случая заражения были зафиксированы у следователей местного отдела полиции, они даже об этом не догадывались.

Отмечается, что болезнь у правоохранителей протекает без явных симптомов. Они находятся на самоизоляции дома под присмотром семейных врачей.

Заместителя мэра Измаила рассказал, что пару дней назад анализы для ПЦР-тестирования брали у многих сотрудников полиции, однако причину для массовой проверки не уточнил. Только известно, что в городе ищут цепочки заражения.

«В Измаиле цепочки заражений до сих пор не могут установить. Очаги инфицирования возникают, но их первопричины выяснить не удается, – сообщил он.

Также, по его словам, в среднем за сутки из Измаила в Одесский областной лабораторный центр МОЗ направляются порядка 40 образцов для тестирования на вирус.

Напомним, что Одесская область вырвалась в лидеры по количеству новых случаев китайской заразы.

Так, по данным МОЗ, на утро 4 мая, в регионе выявлено 18 случаев заболевания, при этом 17 из них - в одном Подольске.

Всего в Одесской области 427 подтвержденных случаев опасного вируса. Из них в Подольске - 195 человек.

«При таких условиях, говорить о смягчении карантина – рано», - заявил губернатор Одесской области Максим Куцый.

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